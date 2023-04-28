28 апреля министр обороны Армении Сурен Папикян принял новоназначенного командующего миротворческими силами Российской Федерации в Нагорном Карабахе генерал-полковника Александра Ленцова.

Как сообщает «Арменпресс», об этом Сурен Папикян сообщил в социальной сети «Facebook».

«Я поздравил генерал-полковника Александра Ленцова с вступлением в новую должность и пожелал ему успехов в выполнении миротворческой миссии.

Обсудили оперативную обстановку и существующие проблемы вокруг Нагорного Карабаха и в зоне ответственности миротворческих сил, ряд вопросов, направленных на повышение эффективности российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

Я подчеркнул необходимость неуклонной реализации всех пунктов трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и указал на важность реализации усилий, направленных на скорейшее разблокирование Лачинского коридора», — говорится в сообщении.

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин, атташе по вопросам обороны полковник Игорь Щербаков и бывший командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-майор Андрей Волков.