Начальник Генерального штаба ВС Армении Эдуард Асрян оценивает ситуацию на армяно-азербайджанской границе как относительно стабильную, хотя и отмечает, что имеют место нарушения режима прекращения огня противником на Сюникском и Гегаркуникском направлениях. .

«Цель нарушений режима прекращения огня — всегда держать ситуацию в напряжении, но ситуация находится под нашим контролем», — сказал он.

Касаясь вопроса сотрудничества с наблюдателями ЕС, начальник Генштаба ВС РА отметил, что высоко ценит сотрудничество с ними, все возникающие вопросы решаются на должном уровне. «В первую очередь мы обязуемся обеспечить их военную безопасность, как при работе в районе, так и во время движения. Мы также сотрудничаем по другим стоящим перед нами вопросам, я высоко ценю сотрудничество. Также могу сказать, что они выполняют поставленную перед ними задачу», — подчеркнул Асрян.

Говоря о ситуации в селе Тех, Эдвард Асрян отметил, что вооруженные силы РА уже находятся в контакте с противником в направлении Тех, создали линию фронта и совершенствуют позиционную систему. «Каждый день мы проводим соответствующую работу в каких-то направлениях, чтобы получить преимущество над противником. В других областях вооруженные силы выполняют поставленные перед ними задачи», — сказал начальник Генштаба ВС РА.