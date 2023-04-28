Вместе с моим французским коллегой мы подтвердили нашу заинтересованность и готовность еще больше расширить насыщенную повестку дня между Арменией и Францией, обогатить и без того привилегированные отношения новым содержанием в различных сферах с учетом сегодняшних вызовов.

Как сообщает «Арменпресс», об этом в ходе совместной пресс-конференции министров иностранных дел Армении и Франции заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян.

«Очевиден армяно-французский политический диалог на высшем уровне и взаимная решимость его укреплять, что было подтверждено лидерами двух стран в прошлом году, приняв участие в конференции «Стремления: Франция-Армения», а также подписав дорожную карту армяно-французского экономического сотрудничества на 2021-2026 годы. Мы договорились обеспечить реализацию «дорожной карты» действенными шагами, в наших общих интересах иметь ощутимые результаты в этой сфере, которые будут соответствовать нашему политическому диалогу», — сказал Арарат Мирзоян.

Он подчеркнул, что важным фактором продвижения экономической повестки дня является уже сложившееся эффективное сотрудничество с Французским агентством развития и возможность его расширения.

«Мы придаем большое значение тесному сотрудничеству в ряде других областей, включая образование, науку, культуру и здравоохранение. Я упомянул о нашем удовлетворении тем, как Франция разделяет успехи Армении. например, деятельность центров «Тумо» в Париже и Лионе», — добавил Мирзоян.

Глава МИД РА уточнил, что в беседе с французским коллегой была затронута также деятельность учебных заведений, охватывающих все французские образовательные круги в Армении.

Арарат Мирзоян напомнил, что ежегодно в Армении проходит мероприятие «Дни франкофонии в Армении», которое посредством около 700 процедур распространяет дыхание французской культуры по всей Армении.

«Сегодня мы с удовольствием коснулись межпарламентского сотрудничества, которое занимает уникальное место в нашей комплексной двусторонней повестке дня как в двустороннем формате, так и на многосторонних парламентских площадках. Мы подчеркнули важность укрепления децентрализованного сотрудничества, которое развивается новыми темпами и имеет значительный потенциал для расширения», — отметил Мирзоян.