Визит министра иностранных дел Франции Катрин Колонна в Армению приходится на трудное время, когда мы сталкиваемся с серьезными угрозами и вызовами региональной безопасности.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в ходе совместной пресс-конференции глав МИД Армении и Франции.

«На нашей сегодняшней встрече я выразил признательность за принципиальную позицию Франции по актуальным вопросам на всех уровнях и в различных форматах. В их числе, в направлении ликвидации последствий азербайджанской агрессии в отношении суверенной территории Республики Армения, а также, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, в содействии процессу мирного урегулирования нагорно- карабахской проблемы», — сказал Арарат Мирзоян.

Министр иностранных дел РА подчеркнул участие президента Франции Макрона в установлении стабильности и мира на Южном Кавказе.

Министр подчеркнул, что, несмотря на критику международного сообщества и юридически обязывающее решение Международного суда ООН от 22 февраля, Азербайджан уже официально заблокировал Лачинский коридор, что является грубым нарушением пункта 6 Трехстороннего заявление от 9 ноября 2020 г., предпринял шаги в направлении установки блокпоста в зоне ответственности российских миротворческих сил.

«Это еще одно грубое нарушение трехсторонней декларации, но, возможно, своими последствиями оно крайне опасно. За этим нарушением, уже открытыми призывами азербайджанских властей покинуть Нагорный Карабах и разжиганием ненависти невозможно не увидеть реальную угрозу этнических чисток в Нагорном Карабахе. Это необходимо разъяснить и международному сообществу. В этом контексте еще раз подчеркиваю императив государств-членов ООН, наделенных мандатом международной безопасности, предпринять действенные шаги, в том числе настоятельно необходимо направить в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международную миссию, обеспечить беспрепятственный доступ международных гуманитарных организаций», — отметил Мирзоян.