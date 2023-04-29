28 апреля с 21:00 до 11:10 часов 29 апреля силовые органы Азербайджана около Шуши заблокировали передвижение машин российского миротворческого контингента, поставляющего гуманитарный груз из Армении в Арцах, продержав их на дороге около 14 часов.

Как сообщили Арменпресс в информационном штабе Арцаха, только некоторое время назад в результате переговоров командования миротворческого контингента и азербайджанской стороны движение машин было разрешено, и они двинулись к Степанакерту. В грузовиках в основном были продукты питания и бытовые принадлежности, которые в установленном порядке были загружены в город Горис Республики Армения и отправлены для удовлетворения нужд первой необходимости народа Арцаха, находящегося в блокаде.

«Фактически блокада Арцаха продолжается в двух точках: через КПП, установленный 23 апреля у моста Акари, и около Шуши —на участке, заблокированном в с 12 декабря2022 года, где вчера агентов правительства Азербайджана в штатском уже открыто сменили сотрудники силовых структур.

Это говорит о том, что, несмотря на обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 год и другим международным документам, а также решение Международного суда ООН и многочисленные призывы международного сообщества, Азербайджан изо дня в день углубляет блокаду народа Арцаха и обостряет ситуацию — и гуманитарную, и в сфере безопасности.