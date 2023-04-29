Заместитель председателя Национального Собрания Армении, специальный представитель Армении в процессе диалога Армения-Турция Рубен Рубинян в составе делегации, возглавляемой министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, с 29 апреля по 5 мая посетит столицу США Вашингтон.

Как передает Арменпресс, соответствующее распоряжение председателя НС опубликовано на сайте парламента.

В заявлении МИД Армении отмечалось, что в Вашингтоне «планируется провести очередной раунд обсуждений договора о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».