Сегодня, 30 апреля, исполняется 32-я годовщина начала операции «Кольцо», уже само название которой свидетельствовало о ее репрессивном характере. Главной целью операции, проводившейся в несколько этапов с апреля по август 1991 года, было силовое подавление волеизъявления народа Арцаха (Нагорного Карабаха) и создание условий для его исхода из родной земли.

В частности, в апреле-августе 1991 года отряды ОМОН МВД Азербайджанской ССР совместно с внутренними войсками МВД СССР и подразделениями 4-й Армии (23-я дивизия, дислоцированная в г. Кировабаде) предприняли крупномасштабную военную операцию по депортации армянского населения Арцаха.

С начала 1991 года в Азербайджане практически открыто, на самом высоком уровне стала регулярно озвучиваться мысль о том, что армяне, если они не согласны подчиниться Баку, должны быть изгнаны из Карабаха. С 25 марта 1991-го азербайджанский ОМОН начал регулярные обстрелы сел Геташен и Мартунашен. С 16 апреля была прекращена подача электроэнергии в Шаумянский район, отключена телефонная связь. 19 апреля личный состав внутренних войск МВД СССР, дислоцированный в Геташене, был выведен из села. 21 апреля, по требованию Баку, были запрещены регулярные рейсы вертолетов из Еревана в Шаумян.

30 апреля массированным обстрелом сел Геташен и Мартунашен началась операция «Кольцо», в ходе которой впервые против мирных жителей были задействованы танки, боевые вертолеты, артиллерия. Армянские села поочередно брались в кольцо подразделениями внутренних войск МВД СССР и Советской Армии. Затем азербайджанские ОМОН и милиция входили в эти села формально якобы для «проверки паспортного режима», а на деле с целью убийств, грабежа, террора против армянского населения с последующей его депортацией.

В результате операции были полностью опустошены и разрушены более двух десятков сел Северного Арцаха, а также Шаумянского, Гадрутского и Шушинского районов Арцаха, депортировано почти десять тысяч человек, более 100 – убито, несколько сотен человек взяты в заложники. Судьба многих из них остается неизвестной до сих пор.

Операция «Кольцо», отличавшаяся крайней жестокостью и массовыми нарушениями прав человека, резко повысила уровень напряженности в регионе и перевела азербайджано-карабахский конфликт в военную плоскость, став прелюдией к последующей полномасштабной агрессии Азербайджана против Нагорно-Карабахской Республики.

К сожалению, массовые преступления и нарушения прав человека, совершенные в ходе операции «Кольцо», так и не получили должной политико-правовой и нравственной оценки международного сообщества, а идеологи, организаторы и исполнители этих преступлений остались безнаказанными.

Как следствие, сегодня мы видим безнаказанное повторение преступлений 30-летней давности, в том числе военной агрессии, оккупации территорий, убийств, этнической чистки и террора против народа Арцаха. Нынешние руководители Азербайджана озвучивают те же заявления о том, что если армяне Арцаха не согласны подчиниться Баку, то должны быть выдворены из Карабаха. Как и 30 лет назад, все это происходит с молчаливого согласия и вопиющей безучастности мирового сообщества, в атмосфере полной безнаказанности и вседозволенности. Сегодня народ Арцаха вновь оказался в кольце — более 4 месяцев продолжается блокада со стороны Азербайджана, который, уже официально перекрыв Лачинский коридор, пытается установить незаконный контрольно-пропускной пункт в зоне ответственности Российского миротворческого контингента, тем самым грубо нарушив один из основополагающих пунктов Трёхстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, под которым стоит подпись президента Азербайджана.

Тот факт, что спустя 30 лет Арцах опять стоит перед той же экзистенциальной угрозой, что и в самом начале современного этапа азербайджано-карабахского конфликта, доказывает, что намерение уничтожить народ Арцаха является частью государственной политики Азербайджана, основы которой были заложены еще в советский период и которая в последующем системно и последовательно осуществлялась всеми властями этой страны.

Сегодня мы вновь склоняем головы перед памятью всех невинных жертв жестокой преступной операции «Кольцо» и еще раз призываем международное сообщество, и в первую очередь Совет Безопасности ООН, несущий прямую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, отказаться, наконец, от протокольных выражений обеспокоенности и призывов к обеим сторонам и принять срочные и практические шаги для недопущения повторения подобных зверств и массовых нарушений прав человека, а также предотвращения геноцидальных и экспансионистских намерений Азербайджана по отношению к Арцаху и Армении. Уверены, что первым шагом в этом направлении может стать убеждение, а при необходимости — принуждение авторитарных властей Азербайджана к соблюдению своих международных обязательств и норм международного права, в том числе выполнению юридически обязательных решений Международного суда ООН, без чего ссылки на международный порядок, основанный на международном праве, несостоятельны.