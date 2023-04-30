Артур Давтян, член сборной Армении по спортивной гимнастике, бронзовый призер Олимпийских игр, стал победителем розыгрыша Кубка мира-2023.

Как передает Арменпресс, в финале последнего тура Кубка мира в Каире, Египет Артур Давтян набрал 15 166 очков и занял 1-е место в опорном прыжке. Поскольку Давтян был золотым призером двух предыдущих этапов кубка, в Котбусе и Дохе, то стал победителем ЧМ-2023.

Вчера в упражнении на коне Кубка мира Гагик Хачикян набрал 14,733 балла, а Арутюн Мердинян на вчерашнем этапе Кубка мира — 14,566 балла в метании копья. Хачикян занял второе место, Мердинян – третье. А Артур Аветисян стал бронзовым призером в упражнениях на кольцах.