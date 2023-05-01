Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Армении по защите прав человека и общественным вопросам Тагуи Товмасян встретилась с депутатом Европейского парламента Мариной Кальюранд.

Согласно сообщению, распространенному офисом Председателя Постоянной комиссии, Товмасян представила депутату Европейского парламента угрозы, постоянно преследующие Армению,стремящуюся к миру.

Она также отметила, что суверенная территория Армении перманентно сокращается после Арцахской войны 2020 года, однакомеждународное сообщество ограничивается только заявления озабоченности, которые нисколько не помогают Армении и ее гражданам.

Товмасян подчеркнула, что Арцах полностью окруженуже 138 дней, инесмотря на решение Международного суда ООН по Лачинскому коридору, дорога тем не менее остается закрытой.

Депутат НС Армении в ходе встречи говорила об обострении ситуации с безопасностью в Армении и последствиях этого, в числе прочего упомянув выстрелы азербайджанцев в направлении Сотка, в результате которых 800 сотрудников Сотка находятся в вынужденном простое более недели.

Марина Кальюранд осудила действия Азербайджана, ставящие под угрозу мирный процесс.