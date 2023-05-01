Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно сообщению Госдепартамента США, в ходе телефонного разговора Блинкен выразил обеспокоенность тем, что установка Азербайджаном контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре подрывает усилия по установлению доверия в мирном процессе. Блинкен подчеркнул важность скорейшего открытия Лачинского коридора для торговых и частных транспортных средств.

Энтони Блинкен подчеркнул важность мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном и пообещал постоянную поддержку США этому процессу.

Блинкен выразил уверенность в том, что мир возможен.