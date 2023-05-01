Российский миротворческий контингент продолжает выполнять поставленные перед ним задачи в Нагорном Карабахе.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство обороны РФ

В сводке по работе российских миротворцев за 30 апреля отмечается, что миротворцами был осуществлен круглосуточный мониторинг ситуации на 30 наблюдательных пунктах и контроль за соблюдением режима прекращения огня.

«За минувшие сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, патрулирование проводилось по трем маршрутам в Мартакертском, Мартунинском, Шушинском районах. Колонной российских миротворческих сил в Степанакерт доставлен гуманитарный груз.

«Инженерно-спасательные отряды миротворческих сил России продолжают работы по разминированию объектов и территорий. За сутки расчищена площадь 0,1 га. В целом с 23 ноября 2020 года инженерными отрядами миротворческих сил России очищено от мин и снарядов 2533,6 га земли, 689,5 км дорог, 1940 строений, обнаружен и обезврежен 26791 взрывоопасный объект.

В целях обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов ведется постоянное взаимодействие с главными штабами вооруженных сил Армении и Азербайджана», — говорится в сообщении.