В спортивном комплексе «Мика» стартовали полуфиналы молодежного чемпионата Европы.

Как передает Арменпресс, выступающий в весовой категории 48 кг Оганес Арутюнян со счетом 5:0 проиграл итальянцу ТомасоКаноне и завоевал бронзовую медаль.

Выступающий в весовой категории 51 кг Давид Сафарян отказался от боя из-за травмы крыла.Выступающий в весовой категории 51 кг Давид Сафарян отказался от боя из-за травмы крыла.Немец Фрэнсис Ока одержал техническую победу. Сафарян стал бронзовым призером.

Другой представитель Армении Эрик Арстамян, выступающий в весовой категории 54 кг, со счетом 5:0 проиграл представляющему Грузию гору Айвазяну.Арстамян также бронзовый призер.

Из сборной Армении Гор Азизян (57 кг) победил россиянина Магомеда Паштаева и вышел в финал.Финальные поединки состоятся 3 мая.

В вечернейпрограмме, котораястартует в 17:30 по ереванскому времени, Армения имеет еще 8 участников. Сборная Армении участвует в этом чемпионате с 13 спортсменами, 12 из которых вышли в полуфинал и обеспечили как минимум бронзовую медаль.

Лилианна Хачикян