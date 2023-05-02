Юбилейный 20-й международный кинофестиваль «Золотой абрикос» в этом году пройдет с 9 по 16 июля. Об этом сообщили в пресс-службе кинофестиваля.

По традиции, публике будут представлены конкурсные фильмы из разных стран мира, а также фильмы с самых престижных (Каннский, Берлинский и др.) кинофестивалей.

В нынешнем году отмечается 20-летие создания «Золотого абрикоса». Кроме того, в этом году отмечается 100-летие армянского кино, и фестиваль будет посвящен этим двум юбилеям.

Другие подробности о фестивале будут представлены общественности позже.