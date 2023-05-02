Международный День танца, 29 апреля, собрал на одной сцене представителей сферы, которые имели возможность поздравить друг друга, вспомнить выдающихся деятелей, благодаря усилиям которых армянский танец дожил до наших дней и насладиться лучшими исполнениями партнеров, которые перенесли в прошлое, привели в настоящее и будущее.

На вечере, состоявшемся в Национальном академическом театре имени Ал.Спендиаряна, выступили Государственный ансамбль Национального центра народной музыки и танца «Барекамутюн» (учредитель, главный балетмейстер — народный артист РА, кавалер медали «Мовсес Хоренаци» Норайр Меграбян), Государственный ансамбль песни и танца имени Татула Алтуняна (руководитель творческой группы Григор Восканян, главный балетмейстер Гарик Хачикян), Государственный ансамбль танца (главный балетмейстер Асатур Калашян, музыкальный руководитель, заслуженный деятель культуры РА Айк Григорян).

Прекрасными выступлениями любителей искусства порадовали Ереванский государственный колледж танцевального искусства (директор Давид Галстян) и национальный балетный ансамбль Национального академического театра оперы и балета им. Ал. Спендиаряна (художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный артист РА Карен Дургарян).

Министр образования, науки, культуры и спорта Жанна Андреасян, обратившись к деятелям танцевального искусства и гостям, поздравила всех с Международным днем танца, отметив, что это прекрасный повод еще раз возвеличить явление «танец», объединяющее людей, независимо от религиозной и национальной принадлежности.

«Танец также является частью народной и национальной идентичности, которая сопровождала нас на протяжении всей истории. Это форма выражения наших чусств и чаяний, ставшая неотъемлемой частью эстетического воспитания в школах», — отметила она, подчеркнув, что в рамках культурной политики оказывается последовательное содействие самым разным ансамблям, народным, этнографическим ансамблям, балетным группам, молодым и сольным исполнителям, хореографам, что проявляется также в популяризации танца на международных площадках.

Министр также отметила важность новых имен, которых немало, и выразила уверенность, что мы еще услышим много имен, которые продолжат высоко держать традиции и качество сферы танцевального искусства.

Начальник управления культуры мэрии Еревана Гош Саргсян, поздравив присутствующих с праздником, зачитал поздравительное послание вице-мэра Еревана Тиграна Авиняна.

«Сегодня знаменательный день для тех, кто посвятил себя танцевальному искусству, для всех любителей танца. С радостью присоединяясь к звучащим поздравлениям, хочу особо приветствовать и выразить слова благодарности многочисленным танцевальным коллективам, действующим в городе Ереване, представителям нашего танцевального искусства, танцорам, балетмейстерам и хореографам, внесшим неоценимый вклад в сохранение и непрерывное развитие самобытности культурной жизни столицы», — говорится в послании.

По словам Авиняна, танец является олмицйетворением красоты и гармонии, отражающий все оттенки духовного мира человека.

«Танец объединяет людей, придает им силы сплотиться, заставляет жить и созидать. Танец — квинтэссенция национальной идентичности, коллективный облик, а армянский танец одно из самых ярких проявлений нашего культурного наследия, тысячами нитей связанное с национальными традициями, нашим бытом и мышлением», — отмечено в послании.

В 2023 году отмечается 130-летие Србуи Лисицян, 115-летие Эдварда Манукяна, 100-летие Терезы Григорян, 100-летие Азата Гарибяна, 95-летие Артюши Карапетяна, а также 85-летие Ансамбля песни и танца имени Татула Алтуняна и 65-летие Государственного ансамбля танца.

В дань уважения юбилярам были продемонстрированы интересные видеоролики, повествующие об их жизни и деятельности — присутствующие вспомнили и оценили вновь достижения танцевального искусства, которые нужно беречь и приумножать.

Вечер дал путевку в жизнь Национальному центру народной музыки и танца, созданнгму при поддержке мэрии Еревана и совместно с Фондом поддержки народной музыки и танца «ЗАРК».

29 апреля во всем мире отмечался Международный День танца. По решению ЮНЕСКО праздник, посвященный всем стилям танца, отмечается с 1982 года в день рождения французского балетмейстера, теоретика танцевального искусства и реформатора Жана-Жоржа Новера — человека, которого считают «отцом современного балета». Новер разработал принципы героического балета и балета-трагедии. В 1759 году была опубликована его работа «Письма о танце и балете», в которой Новер излагает свои принципы балета.

Основная идея этого праздника — объединение различных танцевальных направлений как единого вида искусства, а День танца — повод выразить любовь и уважение людей к танцу, поскольку это искусство, способное преодолеть все политические, культурные и этнические границы, объединить людей во имя дружбы и мира, позволяя им говорить на одном языке — языке танца.