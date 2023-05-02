В Национальном собрании Армении началось очередное заседание.

Как сообщает «Арменпресс», в повестке дня заседания — 16 вопросов.

Парламент обсудит законопроект О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О научной и научно-технической деятельности» и прилагаемый пакет законопроектов, проект О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О кинематографии» и ряд других законодательных инициатив.

Также на повестке дня проект о продлении срока деятельности следственной комиссии НС, созданной с целью «изучения обстоятельств военных действий, развязанных 27 сентября 2020 года», сообщение о деятельности Прокуратуры Республики Армения в 2022 году и другие вопросы.