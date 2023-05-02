Миротворческий контингент Российской Федерации в Арцахе 1 мая зафиксировал один случай нарушения режима прекращения огня.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство обороны РФ, представляя ежедневный бюллетень деятельности миротворческого контингента РФ в Арцахе.

В бюллетене отмечается, что в Аскеранском районе зафиксировано нарушение режима прекращения огня, пострадавших нет. «Командование российского миротворческого контингента по данному факту проводит расследование с азербайджанской и армянской сторонами», — говорится в сообщении.