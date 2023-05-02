Госсекретарь США Энтони Блинкен уверен, что единственным способом решения проблем между Арменией и Азербайджаном являются переговоры.

Как передает «Арменпресс», об этом заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель, касаясь переговоров, проведенных между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым при посредничестве США.

Патель подчеркнул, что США рады принимать у себя министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

«Госсекретарь Блинкен имел честь вчера за ужином приветствовать министров иностранных дел, а сегодня утром в Учебном центре внешней политики имени Джорджа Шульца присутствовать на открытии пленарного заседания. Государственный секретарь считает, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Он глубоко вовлечен в это дело. В нем активное участие принимает и старший координатор Боно (Луис Боно, старший советник Госдепартамента США по переговорам на Южном Кавказе, — ред.)», — сказал Патель, добавив, что Вашингтон этому вопросу и впредь будет уделять пристальное внимание.

Дипломат подчеркнул, что Вашингтон рад принять министров иностранных дел Армении и Азербайджана и содействовать переговорам, цель которых – мирное будущее на Южном Кавказе.

Что касается возможного успеха переговоров, Патель отметил, что в конечном итоге решение остается за двумя странами, и США добиваются «мира между этими двумя странами и стабильности в Нагорном Карабахе».

Вице-спикер Госдепартамента США еще раз напомнил о предыдущих трехсторонних встречах Энтони Блинкена с руководителями и министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, выразив уверенность, что «мир между двумя странами возможен».

По словам Пателя, США продолжают настаивать на необходимости обеспечения свободного передвижения людей и товаров по Лачинскому коридору.