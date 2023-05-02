Ключ к достижению прочного мира на Южном Кавказе – диалог.

Как сообщает «Арменпресс», об этом написал на своей странице в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен после сепаратных, а затем и трехсторонних переговоров с главами МИД Армении и Азербайджана.

«На этой неделе в Учебном центре внешней политики имени Джорджа Шульца я принимаю мирные переговоры между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Ключ к достижению прочного мира на Южном Кавказе – диалог», — написал Блинкен.

1 мая госсекретарь США Энтони Блинкен провел в Вашингтоне отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, затем состоялась их трехсторонняя встреча.