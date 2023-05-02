Делегация Национального собрания Армении выедет в Турцию для участия в работе Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

Как передает «Арменпресс», на заседании НС об этом сообщил Бабкен Тунян, отвечая на вопрос Гегама Манукяна от оппозиционной фракции «Айастан», почему вице-спикер НС Рубен Рубинян участвует в переговорах в Вашингтоне. «Послезавтра мы, члены черноморской делегации, едем в Турцию, в Анкару, где ожидается довольно сложная повестка. Вы, также являетесь членом этой делегации. Вы спрашиваете, почему туда поехал Рубен Рубинян, я же говорю: почему вы не едете? Это хорошая трибуна, если бы Вы приехали, смогли бы поднять все волнующие вас вопросы, проблем очень много, вы бы помогли нам продвинуть нашу точку зрения. Это напрямую относится к вашим обязанностям».

Тунян отметил, что Организация Черноморского экономического сотрудничества — очень сложная организация с очень сложной повесткой дня, и предстоит решить много вопросов.

Депутат от фракции «Гражданский договор» Геворг Папоян также призвал Гегама Манукяна присоединиться к ним и отправиться в Турцию.

«Все то, что Вы, господин Манукян, говорите на разных площадках об армяно-турецких отношениях, о Турции, об Азербайджане, смогли бы приехать и высказать там», — заявил Папоян.