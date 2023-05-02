Во вторник, 2 мая, стартовала очередная четырехдневка Национального Собрания Армении. В повестке пленарных заседаний более полутора десятков вопросов, в числе которых — отчет о деятельности Генеральной прокуратуры в 2022 году, пакеты законопроектов о внесении изменений и дополнений в законы «О научной и научно-технической деятельности», «О банкротстве», «О государственной службе», «О дошкольном образовании», «О кинематографии» и другие.

Инициатором большинства обсуждаемых вопросов, по сложившейся традиции, является правительство.

Исполнительная власть представила корректировки в конституционном законе «Судебный кодекс РА», суть которых проистекает из необходимости быстрого обеспечения более специализированного и эффективного рассмотрения антикоррупционных дел в Апелляционном суде.

Текущая ситуация такова: 23 декабря 2022 года были приняты корректировки в Судебный кодекс, которыми предусматривалось, что нормы о создании апелляционного антикоррупционного суда вступят в силу с 1 января 2024 года., то есть предполагалось, что дела о пересмотре актов, принятых по делам о коррупционных преступлениях, в апелляционном антикоррупционном суде будут распределяться только по специализации расследования коррупционных преступлений, а дела о пересмотре актов, принятых по гражданским антикоррупционным делам — только между судьями со специализацией рассмотрения антикоррупционных гражданских дел.

Однако в контексте представленного правового регулирования до вступления в силу вышеуказанной нормы скдажывается ситуация, когда рассмотрение антикоррупционных дел в порядке первой инстанции осуществляется специализированным Антикоррупционным судом, а пересмотр актов, вынесенных по этим делам в кассационном порядке, осуществляется отдельной специализированной антикоррупционной палатой Кассационного суда, однако пересмотр тех же актов осуществляется Апелляционным гражданским и Апелляционным уголовным судами.

Следовательно, сложившаяся ситуация, нормальная и полноценная жизнедеятельность института требуют, чтобы фактор специализации был четко выражен во всех судебных инстанциях, наделенных полномочиями по рассмотрению данного вида дел, в срок раньше установленного законом срока (15 июня сего года), одновременно обеспечивая разумность и эффективность рассмотрения дел в вопросе пересмотра судебных актов, вынесенных Антикоррупционным судом.

Именно с учетом этого правительство предложило срок вступления в силу прошлогодних корректировок в Судебном кодексе перенести с 1 января 2024 года на 15 июня 2023 года.

Таким образом, в результате с 15 июня этого года Апелляционный уголовный и Апелляционный гражданский суды перестанут рассматривать соответственно подлежащие обжалованию судебные акты по коррупционным преступлениям и антикоррупционным гражданским делам — будет создан Апелляционный антикоррупционный суд, который и будет осуществлять пересмотр судебных актов, вынесенных по антикоррупционным гражданским и коррупционным преступлениям. Суд будет сформирован минимум из 12 судей, 6 из которых будут осуществлять рассмотрение жалоб по судебным актам, касающимся коррупционных преступлений, 6 других – антикоррупционных гражданских дел.

Другой инициативой исполнительная власть предлагает законодателям внести корректировки в Закон «О государственной службе»

Суть предложения правительства состоит в следующем: постановления премьер-министра о назначении на публичную должность, освобождении от публичной должности вступают в силу с момента их опубликования, если этими постановлениями не предусмотрен более поздний срок.

Заметим, что законодательством Армении урегулирован вопрос сроков вступления в силу указов президента РА о назначении члена правительства на должность и освобождении от нее.

Однако законом не урегулирован момент принятия и прекращения полномочий лица, назначенного решением премьер-министра на государственную должность и освобожденного от общественной должности.

С целью исключения указанной неопределенности и различных толкований проектом закона «О внесении дополнения в закон «Об общественной службе» предлагается предусмотреть такое положение, в результате чего моментом принятия и прекращения полномочий лица, назначенного премьер-министром на общественную должность, станет публикация на официальном сайте правительства решения премьер-министра о принятие и прекращение полномочий в соответствии с постановлениями правительства.

В результате принятия проекта поднятая проблема будет решена, законодательно будет уточнен момент принятия и прекращения полномочий лица, назначаемого премьер-министром на государственную должность и освобождаемого от общественной должности.