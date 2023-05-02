Председатель фракции “Гражданский договор” Национального Собрания Армении Айк Конджорян, депутаты фракции Владимир Варданян, Рустам Бакоян, Айк Цирунян, Арусяк Манавазян и Карен Амбарцумян 2 мая в рамках визита на Кипр провели встречу со спикером Палаты представителей Республики Кипр Анитой Димитриу.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, как председатель Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Национальным Собранием Республики Армения и Палатой представителей Республики Кипр Айк Конджорян выразил благодарность Аните Димитриу за резолюцию, принятую парламентом Кипра 6 апреля 2023 года, в котором осуждается блокада Азербайджаном Лачинского коридора.

Была обсуждена скоординированная работа парламентариев двух стран на международных площадках.

Стороны выразили готовность расширить сферу сотрудничества, максимально используя потенциал обеих стран в сфере образования, туризма, экономики и в других отраслях.