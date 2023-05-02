Министр обороны Армении Сурен Папикян 2 мая с внезапным проверочным визитом посетил N-скую воинскую часть МО.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, глава оборонного ведомства в сопровождении командующего состава прошелся по территории воинских частей, проверил надлежащее выполнение мероприятий, определенных приказом дня, проследил за ходом тактических учений, которые проводились согласно учебному плану.

В рамках проверки министр также встретился с призывниками, проходящими службу в воинских частях, и поинтересовался их службой.

В ходе откровенной и непринужденной беседы министр Папикян ответил на интересующие призывников вопросы, представил установленные решением правительства исключительные привилегии и преимущества для призывников, желающих стать бенефициарами программы «Защитник Отечества» и готовящихся к переходу от срочной на контрактную службу.

В завершение визита министр Папикян наградил наручными часами военнослужащих, показавших лучшие результаты в физической подготовке.