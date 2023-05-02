Региональный совет О-де-Франса поддерживает полную реализацию прав народа Арцаха и, в частности, права на самоопределение.

Как сообщает Арменпресс, совместное заявление об этом в представительстве Арцаха в Ереване подписали председатель регионального совета О-де-Франса Ксавье Бертран и министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Казарян.

Должностные лица Франции призывают международное сообщество ввести санкции против азербайджанского режима до тех пор, пока Баку отказывается выполнять решение Международного суда ООН по обеспечению двустороннего движения людей и товаров через Лачинский коридор.

В ходе встречи Ксавье Бертран подчеркнул, что агрессия и другие действия Азербайджана неприемлемы и должны быть остановлены.

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«Никто не имеет права ставить КПП, перекрывать коридор, мешать сотням людей лечиться, лишать детей возможности получать образование, перекрывать подачу газа и электричества. Такого права Азербайджану никто не давал. Я должен поднять этот вопрос после возвращения во Францию», — сказал он.

Согласно совместному заявлению, азербайджанский режим как путем угнетения собственных граждан, так и своими максималистским милитаризмом в отношении Армении и Арцаха может привести только к войне, разрушениям, страданиям и отчаянию.