Национальное собрание Армении продолжает работу очередного заседания, начавшегося 2 мая. Как передает «Арменпресс», на голосование будут вынесены обсужденные накануне законопроекты.

Национальное собрание уже обсудило пакет законопроектов О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О научной и научно-технической деятельности» и прилагаемые законопроекты, О внесении дополнений и изменений в Закон Республики Армения «О кинематографии», также проект о продлении срока деятельности следственной комиссии НС, созданной с целью «изучения обстоятельств военных действий, развязанных 27 сентября 2020 года» и ряд других законодательных инициатив.

Затем Парламент рассмотрит сообщение о деятельности прокуратуры РА в 2022 году.

В 16:30 в Национальном собрании начнется сессия вопросов и ответов с членами правительства.