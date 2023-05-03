В столице США Вашингтоне 3 мая состоялась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна, советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, были обсуждены вопросы региональной безопасности и стабильности, а также процесс урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Арарат Мирзоян отметил, что продолжающаяся агрессивная политика Азербайджана в отношении Нагорного Карабаха, оккупация суверенных территорий Республики Армения не способствуют усилиям по установлению стабильности в регионе. Министр Мирзоян подчеркнул, что действия Азербайджана против народа Нагорного Карабаха, разжигание ненависти на самом высоком уровне и открытые угрозы применения силы свидетельствуют о намерении и реальной угрозе Азербайджана подвергнуть Нагорный Карабах этнической чистке.

Было подчеркнуто, что вывод войск, делимитация границ между двумя странами на основе Алма-Атинской декларации, а также решение вопросов прав и безопасности народа Нагорного Карабаха в рамках механизма международно гарантированного диалога, являются залогом всеобъемлющего урегулирования и установления долгосрочной стабильности в регионе.