Руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян считает Молодежный чемпионат Европы по боксу, который проходит в Ереване, хорошо организованным.

«Турнир был очень хорошо организован. Мы сделали все, и федерация приложила много усилий, чтобы получить хороший результат. Правительство, в свою очередь, оказало поддержку. Мы должны проводить много подобных чемпионатов, чтобы позиционировать Армению как спортивную страну», — как сообщает Арменпресс, сказал Арутюнян в беседе с журналистами.

Он подчеркнул, что переговоры с международными федерациями о повторном проведении тех или иных турниров в Армении продолжаются.

Всего на этом чемпионате Европы сборная Армении по боксу завоевала 9 бронзовых, 2 серебряных и одну золотую медали.