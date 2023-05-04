Соединенные Штаты Америки вопрос безопасности и прав населения Нагорного Карабаха видят в центре конфликта между Арменией и Азербайджаном.

США отмечают, что необходимо, чтобы население Нагорного Карабаха чувствовало себя в безопасности в своих домах, а его права должны быть защищены, что является единственным способом гарантировать стабильное урегулирование конфликта.

В ответ на запрос «Арменпресс» в Госдепартаменте США подчеркнули, что Армении и Азербайджану предложено в рамках продолжающихся переговоров в Вашингтоне рассмотреть вопрос, как лучше защитить безопасность и права населения Нагорного Карабаха.

«Соединенные Штаты содействуют соглашению, которое будет прочным, стабильным и закладывает основы для мира. Вопрос прав и безопасности населения Нагорного Карабаха играет центральную роль в конфликте между Арменией и Азербайджаном. Обеспечение того, чтобы это население могло чувствовать себя в безопасности в своих домах и чтобы его права были защищены, является единственным способом гарантировать прочное урегулирование конфликта, который длится слишком долго и унес слишком много жизней. Мы попросили стороны рассмотреть, как лучше всего защитить права и безопасность этого населения», — заявили в Госдепартаменте.

Для Соединенных Штатов большая честь принимать министров иностранных дел Армении и Азербайджана, которые работают на благо мира.

США по-прежнему привержены содействию мирному будущему Южного Кавказа.

Госдеп отмечает, что прямой диалог остается ключом к решению проблем и достижению прочного мира, добавляя, что объем и характер соглашения между Арменией и Азербайджаном находятся в компетенции обеих сторон.

«Наша цель – предоставить площадку, на которой могут проходить двусторонние обсуждения, а стороны могут проводить совместную, действительно тяжелую работу, чтобы обеспечить прогресс в процессе установления стабильного мира», — говорится в ответе Госдепартамента.

Что касается того, по каким вопросам стороны договорятся, а по каким нет, в Госдепартаменте отметили, что это вопрос, который следует адресовать обеим сторонам.