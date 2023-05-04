В Джермуке стартовал международный шахматный турнир Степана Авагяна.

Как сообщает «Арменпресс», в XVI международном турнире участвуют имеющие высокий рейтинг шахматисты Армении, США, Чехии, Германии, Индии, Узбекистана, России и Ирана.

В первом туре между собой соревновались два представителя Армении Айк Мартиросян и Роберт Ованнисян. Игра закончилась вничью. Другой представитель Армении Артур Давтян потерпел поражение.

С победы стартовал армянский шахматист Самуэль Севян, представляющий США.

В международном турнире имени Степана Авагяна участвуют 10 шахматистов. Турнир завершится 11 мая. Призовой фонд турнира составляет 4 млн драмов.