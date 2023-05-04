Официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Чехию начался церемонией встречи на Вилле Крамарж (резиденция премьер-министра Чехии).

Как сообщает корреспондент «Арменпресс» из Праги, Никола Пашиняна встретил премьер-министр Чехии Петр Фиала.

После официальной церемонии встречи от имени премьер-министра Чешской Республики Петра Фиалы в честь премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна будет дан официальный обед.

Затем запланирована приватная беседа премьер-министров, после чего Никол Пашинян и Петр Фиала выступят на пресс-конференции.

Далее премьер-министр Армении встретится с президентом Чехии Петром Павлом, председателем Палаты депутатов парламента Маркетой Пекаровой Адамовой, председателем Сената Милошем Вистарчилом.