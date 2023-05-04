В Армении ведутся работы по запуску в космос второго спутника.

Как передает «Арменпресс», об этом на брифинге с журналистами после заседания правительства заявил министр высокотехнологичной промышленности Армении Роберт Хачатрян.

По его словам, работа над вторым спутником находится в предварительной стадии. «Мы все еще проводим исследования рынка, оценивая наши возможности и предложения. Я не думаю, что в 2023 г. мы запустим второй спутник, но в любом случае работы ведутся», — сказал Хачатрян.

Производство спутника в Армении на данном этапе он счел не реальным. «Если мы сможем произвести хотя бы небольшую часть второго или третьего спутника в Армении, я думаю, это будет хорошим достижением», — сказал министр.

Снимки, получаемые со спутника, являются источником информации. Их можно использовать во многих областях. По словам министра, области применения безграничны.

«Мы должны рассматривать их как на источник информации и постараться максимально расширить сферу применения», — отметил Хачатрян, не исключая, что они могут быть полезны и в военных целях.

25 мая 2022 года в США был запущен первый армянский спутник. Первый армянский спутник ARMSAT-1 в результате испытаний показал положительные результаты.