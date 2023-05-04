Добрые и успешные отношения между Арменией и Чехией должны и далее расширяться.

Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала на пресс-конференции с премьер-министром Николом Пашиняном.

«Я очень рад вновь приветствовать премьер-министра Никола Пашиняна здесь, в Праге. Я очень рад, потому что в этом году мы отмечаем 30-летие наших дипломатических отношений. В ходе предыдущей встречи с премьер-министром мы договорились, что будем дорожить нашими добрыми отношениями. Мы договорились, что являемся носителями одних и тех же демократических ценностей. Сейчас, подписывая совместное заявление о наших дипломатических отношениях, мы выразили надежду, что сотрудничество будет расширяться и углубляться в различных областях.

Говоря, что мы разделяем одни и те же демократические ценности, я говорю это не просто так, это не самоцель. Нам нужно оценить роль Армении в регионе. Мы также должны оценить тот факт, что Европарламент в марте этого года опубликовал доклад, в котором подчеркивается, что Армения является лидером в регионе. Такие вещи не происходят просто так, надо работать в этом направлении. Мы обязательно должны содействовать и поддерживать эту позицию и поддерживать страну», — подчеркнул Фиала.

Премьер-министр Чехии убежден, что это отразится на отношениях между двумя странами, а также между Арменией и Европейским Союзом.

« Армения таким образом движется вперед, поднимаясь на более высокий уровень, и это интересная возможность для дальнейших дополнительных реформ», — добавил Фиала.

Глава правительства Чехии напомнил, что в октябре 2022 года премьер-министр Никол Пашинян принял участие в первом саммите Европейского политического сообщества, в ходе которого обсуждались многие глобальные вопросы и вызовы.

«Нам также удалось организовать встречу премьер-министра с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В этом смысле Прага стала одним из мест, где была предпринята попытка сделать шаг вперед в армяно-азербайджанских отношениях», — отметил премьер-министр Чехии.

По словам Фиалы, Армения является одной из приоритетных стран в программе сотрудничества Чехии, которая направлена ​​на поддержку гражданского общества, прав человека и независимых СМИ. Глава правительства Чехии также представил, какие совместные проекты планируется реализовать.

«Между Арменией и Чехией существуют добрые и успешные отношения, которые мы хотим еще больше углубить. Мы видим дополнительные возможности для углубления нашего сотрудничества в сферах экономики, науки, образования и энергетики. Например, энергетика очень важна как для Чехии, так и для Республики Армения. Чешские ученые участвуют в работах по повышению безопасности на Мецаморской АЭС. Наши специалисты участвуют в текущих ремонтах, и это пример успешного сотрудничества.

Чехия также может предложить Армении качественные технологии, например, в сфере умных городов. Мы представили наши технологии умного города в прошлом году на конференции, которую организовали для стран Восточного партнерства. Рад, что наше сотрудничество в области авиации также продолжает углубляться. Есть программа, в рамках которой возможно производство малых самолетов в городе Степанаван, в Армении. После землетрясения, там был построен аэропорт.

Также в Праге состоится 6-е заседание чешско-армянской межправительственной комиссии, занимающейся экономическим и промышленным сотрудничеством. В ходе заседания, естественно, будут открыты и другие направления сотрудничества», — заключил Фиала.