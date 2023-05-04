В рамках Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества в Анкаре председатель НС Армении Ален Симонян 4 мая встретился с председателем Парламента Сербии Владимиром Орличем.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Национального собрания, Ален Симонян выразил коллеге соболезнования в связи с трагическим инцидентом, произошедшим в Белграде 3 мая и унесшим много молодых жизней.

Стороны констатировали теплые дружеские отношения между Арменией и Сербией, подчеркнув постоянное и эффективное развитие двустороннего сотрудничества во всех сферах.

Председатель НС Армении подчеркнул важность двустороннего межпарламентского сотрудничества, отметив активный диалог между законодательными органами и роль дружественных групп.

Партнеры выразили удовлетворение сотрудничеством и в рамках международных организаций.

«Я считаю, что эффективное сотрудничество наших делегаций на таких площадках позволит всем нам находить решения сложных вопросов», — сказал Ален Симонян.

Сербский коллега выразил признательность за положительные отзывы, получаемые от Армении, и за поддерживание предметных партнерских отношений, которые проявляются как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.

Стороны обсудили вопросы безопасности в регионе. Спикер Национального собрания РА представил продолжающуюся воинственную риторику и максималистскую позицию властей Азербайджана, а также продолжающиеся агрессивные действия против суверенитета Армении и проживающих в Нагорном Карабахе армян. Ален Симонян представил хронологию послевоенной ситуации, подчеркнув, что роль гражданской наблюдательной миссии ЕС важна в контексте крайне нестабильной ситуации в регионе.

Ален Симонян подтвердил подходы Армении к статусу Косово.

Сербский коллега отметил, что мир является большой ценностью для их страны, а затрачиваемая энергия и усилия, вкладываемые в поддержание мира, стали ежедневной работой. Он отметил, что миролюбие является основной чертой Армении и Сербии, на основе которой и следует продолжать сотрудничество.

В завершение встречи председатель НС Армении пригласил своего коллегу с официальным визитом в Армению.