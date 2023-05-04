Член сборной Армении по боксу, бронзовый медалист Олимпийских игр Ованнес Бачков выступления на чемпионате мира начал с победы.

Как сообщает «Арменпресс», в стартовом поединке чемпионата мира, проходящего в столице Узбекистана Ташкенте, Бачков в весовой категории 63,5 кг померился силами с Алексеем Сендриком, представляющим Сербию. Армянский боксер одержал победу.

Ованнес Бачков — трехкратный бронзовый медалист чемпионата мира по боксу (2017, 2019, 2021 гг.), трехкратный чемпион Европы (2017, 2019, 2022 гг. ), бронзовый медалист XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Бачков свой первый бой на профессиональном ринге провел в 2020 году.