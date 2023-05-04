Министр обороны Армении Сурен Папикян 4 мая посетил юго-западную приграничную зону республики.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе посещений боевых позиции приграничной зоны министр встретился с участниками учебного сбора, осуществляющими боевое дежурство, побеседовал о вопросах, касающихся службы, выслушал поднятые вопросы и предложения. Глава оборонного ведомства представил участникам учебных сборов ход проводимых в вооруженных силах реформ.

Министр Папикян поручил командиру ответственного подразделения представить те потребности, которые являются приоритетными для полноценной и эффективной организации службы подразделений, осуществляющих боевое дежурство, и повышения безопасности боевых позиций.