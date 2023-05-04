Министр иностранных дел Республики Арцах Сергей Газарян 3 мая принял председателя Центрального совета «Ай Дата» Акопа Тер-Хачатряна, руководителя Центрального офиса «Ай Дата», члена бюро АРФД Киро Манояна и руководителя специальных программ Центрального офиса «Ай Дата» Геворга Гукасяна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, собеседники обсудили сложную ситуацию, сложившуюся вследствие полной блокады Арцаха Азербайджаном, необходимые для ее преодоления шаги и основные направления дальнейшего сотрудничества.