Руководитель группы дружбы Армения-Швеция Национального Собрания Армении Рипсиме Григорян 4 мая встретилась с начальником отдела Восточной Европы МИД Швеции Бьорном Линдерфальком и ответственным по вопросам Южного Кавказа Акселем Лунделем. На встрече присутствовал Чрезвычайный и Полномочный посол Швеции в Армении Патрик Свенссон.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, приветствуя гостей в парламенте, Рипсиме Григорян представила текущую ситуацию с безопасностью в регионе.

Руководитель парламентской группы дружбы подняла вопрос об ухудшении гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, особо подчеркнув проблемы с нехваткой продовольствия и других сырьевых товаров. Коснувшись открытия коридора, депутат подчеркнула важность давления международного сообщества на Азербайджан.

В контексте обеспечения безопасности и стабильности в регионе Рипсиме Григорян подчеркнула важность деятельности гражданской наблюдательной миссии Европейского союза в Армении. Депутат также подчеркнула необходимость направления международной миссии по установлению фактов в Лачинский коридор.

В ходе встречи стороны обсудили углубление армяно-шведских отношений в двустороннем и многостороннем форматах. В контексте взаимодействия законодательных органов была отмечена ключевая роль деятельности парламентских групп дружбы.