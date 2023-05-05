По приглашению британской стороны президент Республики Армения Ваагн Хачатурян с рабочим визитом находится в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, где примет участие в церемонии коронации короля Карла III.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение Аппарата президента, в рамках визита Ваагн Хачатурян в Кембриджском университете прочел лекцию, освещающую вызовы, стоящие перед Арменией, и изменяющиеся реалии нашего региона. После лекции президент осмотрел территорию университета.

Президент Республики также примет участие в приеме, организованном от имени короля Карла III.

Запланирована и встреча президента с представителями армянской общины Великобритании.