С 1 по 4 мая в Арлингтоне (штат Вирджиния) состоялись переговоры между министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Как передает «Арменпресс», со ссылкой на сообщение МИД РА, министров приняли в Национальном учебном центре иностранных дел им. Джорджа Шульца. В Вашингтоне министры встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном и помощником президента, советником по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры представили свои взгляды на текущую ситуацию и высказали свои позиции по существующим проблемам, связанным с урегулированием отношений.

Министры и их команды добились прогресса во взаимопонимании по некоторым статьям проекта двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений», при этом зафиксировав, что позиции по ряду ключевых вопросов по-прежнему расходятся.

Оба министра выразили признательность американской стороне за проведение переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Стороны договорились продолжить переговоры.