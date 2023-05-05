4 мая концертом MALKHAS JAZZ BAND-а, прошедшего во дворе Музея народной архитектуры и городского быта Гюмри, ознаменовалось открытие ежегодного фестиваля джаза HAY-AT JAZZ HAY-AT JAZZ.

Как сообщает «Арменпресс», в течение 4 дней гюмрийцы и гости города будут наслаждаться джазовыми мелодиями во дворах различных музеев.

Выбор джазовых дворов не случаен. Джаз будет звучать во дворах Дома-музея Автика Исаакяна, Ованнеса Шираза, Галереи сестер Асламазян, Музея народной архитектуры и быта, Дома-музея Дзитохцянов. «Впервые мы провели HAY-AT JAZZ в 2016 году. У нас был перерыв лишь в 2018 и 2021 годах. В этом году фестиваль проводится при финансовом содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА. Формат фестиваля такой же, как и в прошлые годы», — рассказала «Арменпресс» начальник отдела культуры и по делам молодежи мэрии Гюмри Лилит Товмасян.

В отличие от предыдущих лет, в этом году организаторы фестиваля начали джазовый фестиваль с небольшим опозданием из-за неблагоприятных погодных условий. «Обычно мы начинали фестиваль в Международный день джаза, но в этом году из-за погодных условий и джазовых мероприятий в Ереване мы начали его чуть позже, дав зрителям и музыкантам возможность участвовать в мероприятиях, проводимых как в Ереване, так и в Гюмри. Этот фестиваль отныне стал мероприятием, получившим гражданство, и я уверена, что он долго проживет в Гюмри и всегда будет востребован. Его уникальность в том, что мы проводим фестиваль во дворах музеев», — сказала Лилит Товмасян, выразив надежду, что, как и прежде, так и в будущем, люди будут приезжать в Гюмри благодаря и этому фестивалю.

По окончании концерта MALKHAS JAZZ BAND был награжден почетной грамотой муниципалитета Гюмри. «Бывая в Гюмри, я всегда чувствую себя великолепно, как будто нахожусь в нашем клубе, здесь очень теплая и интересная обстановка, а погода замечательная. Каждый раз испытываю большой энтузиазм, в Гюмри очень интересная и в то же время очень сложная джазовая энергетика», — заметил после концерта народный артист РА, джазмен, композитор Левон Малхасян.

Фестиваль реализуется при финансовом содействии Министерства образования, науки, культуры и спорта РА. Автор проекта — «Манукян компания», исполнитель — «I LINK». Проведению фестиваля помогает и мерия Гюмри.

Арменуи Мхоян