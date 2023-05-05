4 мая в столице Чехии Праге состоялось очередное 6-е заседание армяно-чешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Как сообщили «Арменпресс» в Министерстве экономики РА, сопредседателем комиссии с чешской стороны был заместитель министра торговли и промышленности Чехии Эдврд Кожушник, с армянской — заместитель министра экономики РА Нарек Терян.

В рамках заседания был обсужден широкий спектр торгово-экономических вопросов, в частности, в сфере промышленности и промышленной кооперации.

Стороны согласились, что сотрудничество в сфере высоких технологий, сельского хозяйства, транспорта, науки и техники, образования, культуры, экологии, туризма и других сферах будет способствовать укреплению экономических связей между двумя странами.

По итогам встречи на основе достигнутых договоренностей с чешской стороной был подписан Протокол 6-го заседания армяно-чешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Для предпринимателей, принявших участие в мероприятии, был организован ряд встреч, представляющих взаимный интерес.