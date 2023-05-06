Защитник прав человека Армении Анаит Манасян 5 мая приняла руководителя делегации Международного комитета Красного Креста в Армении Тьерри Рибо и представителя делегации МККК Никола Насена.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает аппарат Омбудсмена.

Приветствуя гостей, Анаит Манасян подчеркнула важность работы, проводимой комитетом в сферах, связанных с защитой прав человека.

В рамках встречи были рассмотрены вопросы, направленные на расширение сотрудничества между двумя структурами, а также шаги, направленные на развитие потенциала сотрудников ЗПЧ.