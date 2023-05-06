Член сборной Армении по боксу, бронзовый призер Олимпийских игр Ованнес Бачков отпраздновал вторую победу на чемпионате мира.

Как передает Арменпресс, На проходящем в столице Узбекистана Ташкенте Чемпионате мира в весовой категории 63,5 кг Ованнес Бачков сразился с представителем Турции Каганом Канли Бильге. Бачков победил со счетом 5:0.

Ранее из сборной Армении в своих стартовых поединках победили Рафаэль Оганесян, Нарек Манасян и Артур Базеян. Из борьбы выбыли Давид Чалоян, Амбарцум Акопян, Барегам Арутюнян, Рудольф Гарбоян и Артур Казарян.