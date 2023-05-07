Командование российского миротворческого контингента в Арцахе во главе с генерал-полковником Александром Ленцовым на этой неделе посетило Баку и обсудило с азербайджанской стороной ситуацию в Арцахе. По результатам обсуждений не удалось достигнуть позитивного изменения ситуации и договоренности о восстановлении условий, предусмотренных трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020г.

Как передает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook сообщил государственный министр Арцаха Гурген Нерсисян.

«Дорогие соотечественники,

как уже известно, командование российским миротворческим контингентом в Арцахе во главе с А.Ленцовым на этой неделе посетило Баку и обсудило с азербайджанской стороной ситуацию в Арцахе.

По результатам обсуждений не удалось достигнуть позитивного изменения ситуации и договоренности о восстановлении условий, предусмотренных трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020г.

В кратчайшие сроки планируется новая встреча, о результатах которой сообщим дополнительно», — отметил госминистр Арцаха.