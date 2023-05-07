В Степанакерте 6 мая стартовала третья программа профессионального развития лидеров Международной школы «Матена», которая предназначена для специалистов общественного и частного секторов Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в офисе бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна, программа реализуется в сотрудничестве с территориальным агентством «Мы – наши горы». Двухдневный курс в основном будет касаться стратегического лидерства, роли лидеров в современном мире, доверия, вопросов управления и лидерства. Участники получат возможность прослушать лекции как местных, так и международных специалистов, которые будут проводить занятия в онлайн режиме.

Участников программы приветствовал бывший госминистр Арцаха, соучредитель агентства «Мы – наши горы» и партнёр-учредитель Международной школы «Матена» Рубен Варданян. Он подчеркнул, что несмотря на трудности блокады, стартовавшая ещё в прошлом году программа продолжается. «Я рад, что на участие в программе было подано большое число заявок. Это ещё раз свидетельствует, насколько крепок и несгибаем народ Арцаха, что даже в этой сложнейшей ситуации ему важны знания. Эта третья программа школы «Матена» в основном посвящена стратегическому лидерству, в основе которого доверие. Доверие в отношении лидеров, государственных институтов – ключевая проблема. Если есть доверие, можно преодолеть любые трудности и вызовы», — сказал Рубен Варданян.

Соучредитель и директор Международной школы лидерства и профессионального развития «Матена» Рубен Айрапетян отметил, что «Матена» стремится распространить опыт лучших международных школ в Армении и Арцахе. «Создатель систем, институтов – человек, специалист, вы. И именно вы должны принять на себя эту ответственность. В современном мире больше нет постоянных знаний или постоянных навыков. Всё постоянно и с большой скоростью меняется. И чтобы вы были готовы к тому, чтобы создавать эти системы и брать на себя ответственность лидера, вы регулярно должны быть вовлечены в процесс обучения. Это одно из самых существенных требований современного мира», — отметил Рубен Айрапетян.

Отмечается, что в программу вовлечены около 50 участников из государственной и частной сфер Арцаха. Это уже третий учебный курс Международной школы «Матена» в Арцахе. Первая программа переподготовки была проведена в ноябре 2022 года для руководителей высшего звена органов государственного управления Арцаха. В декабре был организован второй этап программы для сотрудников высшего и среднего государственных звеньев.