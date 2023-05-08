Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 мая в Брюсселе встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает издание «Financial Times»,со ссылкой» анонимные источники.

Три чиновника, хорошо осведомленные о процессе, сообщили, что встречу проведет председатель Совета Европы Шарль Мишель.

Анонимные источники также сообщили Financial Times, что 1 июня готовится еще одна встреча в рамках саммита Европейского политического сообщества с участием Пашиняна, Мишеля и Алиева, также президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.