В рамках Международного фестиваля фламенко «Gravity» (International Flamenco Festival), который пройдет в Ереване с 8 по 14 мая, состоятся концерты, музыкальный спектакль, мастер-классы зарубежных актеров.

Как сообщает «Арменпресс», фестиваль откроет концерт «Гравитация», который пройдет 8 мая в Театре юного зрителя в Ереване.

Выступят танцоры Фанни Ара (США-Франция, Испания), Кристиан Перес (Испания), Ольга Пшеницына (Россия), Оксана Серик (Россия), Юлия Пламс (Россия), гитарист Хосе Ромеро Диас (Испания), певец фламенко Мельхиор Кампос (Франция), также танцевальный ансамбль «Зартонк», Трио Манучарян, квартет Арсена Петросяна.

9 мая на сцене Ереванского ТЮЗа будет представлен спектакль фламенко «Душа».

«Душа есть сущность всего живого. Язык души универсален и понятен всем и везде. Не нужно знать испанский, чтобы сопереживать эмоциям, которые певец фламенко вкладывает в свои истории. Не обязательно быть знатоком классической музыки, чтобы испытать ощущение полета над гениальными произведениями Вивальди. Ты можешь найти что-то дорогое своей душе там, где и не ожидаешь», — говорится в анонсе спектакля.

В течение спектакля артисты России, Армении и Испании создадут на сцене театра одно единое полотно из музыки разных эпох и стилей, танцев фламенко и видеоклипов. Исполнители: оркестр Камерата (Армения), концертмейстер Астхик Варданян, певец фламенко Мельхиор Кампос (Франция), Театр танца фламенко (художественный руководитель Екатерина Цветкова), хореография — Екатерина Цветкова, Хавьер Латорре. Музыка: Антонио Вивальди, Астор Пьяццолла, испанская народная музыка.

«Создание прочных связей, основанных на международном сотрудничестве и взаимной симпатии, которые рождаются между участниками из разных стран, является одной из основных целей фестиваля. Искусство фламенко уже давно стало международным. Приглашая артистов из разных стран на фестиваль Gravity, мы хотим поддержать инициативу единства и солидарности. И выбрав Ереван, столицу Армении, в качестве стартовой площадки, мы хотим еще раз показать, насколько безгранично это искусство», — говорят организаторы фестиваля.