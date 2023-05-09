В День Победы, 9 мая, по инициативе общественной организации «Бессмертный полк» с участием ветеранов состоялось многолюдное шествие к памятнику героям Великой Отечественной войны—к Вечному огню парка Победы (парк «Ахтанак»).

Как передает Арменпресс, шествие началось с церкви Сурб Хач (Святой Крест) общины Арабкир Еревана.

Впередибылиавтомобили«Победа», в которых сидели ветераны, за ними следовали «Вилисы», в которых находились артисты в военной форме Отечественной войны.

Участники марша высоко несли флаг Армении, фотографии своих родственников, погибших в Великой Отечественной войне.

Ранее основатель и исполнительный директор СК «Бессмертная армия за границей» Эдмон Ованнисян подчеркнул, что их цель – сохранить в памяти победы армян и их подвиги.«Эти армяне – наши деды и родители. Нас и сегодня продолжают учить, что такое патриотизм и родительство, учат, как защищать Родину, когда живешь одним народом, одной семьей. Организуя марш победы 9 мая, мы соединяем прошлое и настоящее и не преследуем политических целей. Наша единственная цель – популяризировать участие более 600 тысяч армян в Великой Отечественной войне, их героизм», – подчеркнул Ованнисян и напомнил, что из 600 тысяч армян более 250 тысяч не вернулись с войны.

По словам Эдмона Ованнисяна, сегодня в Армении проживает 67 ветеранов, но активно участвуют в мероприятиях восемь из них. Самому старшему ветерану 103 года, а несколько дней назад отмечалось столетие ветерана Хачика Овакимяна.

Овакимян рассказал, что он дудукист. Он жил в Ереване, когда началась война. Он уехал в Грузию. «Мы дошли до Керчи через города там, где уже шли бои. Я служил в Армянской дивизии. Я был очень молод и не понимал, куда нас везут. Помню, что очень хотел остаться в живых, и мне это удалось. Армяне очень хорошо сражались, о чем свидетельствует число наших героев», — сказал он.