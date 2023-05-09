Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в трехстороннем формате также в Москве.

Как передает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами в парке «Ахтанак» заявил заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян.

«Вы, наверное, уже ознакомились с заявлением президента Европейского совета Шарля Мишеля о том, что следующая встреча состоится в Брюсселе. Затем она продолжится в Москве в трехстороннем формате», — сказал Ованнисян.

Он счел похвальной такую ​​интенсивность переговоров между сторонами.

Ранее Европейский совет сообщал, что премьер-министр РА Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и председатель Европейского совета Шарль Мишель договорились о проведении трехсторонней встречи 14 мая в Брюсселе. Отмечается, что 1 июня также состоится встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем в рамках предстоящей конференции Европейского политического сообщества (ЕРС) в Кишиневе.