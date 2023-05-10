В первом полуфинале песенного конкурса «Евровидение-2023», в котором участвовало 15 стран, успешно выступили и вышли в финал Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Как сообщает «Арменпресс», первый полуфинал конкурса состоялся 9 мая в Ливерпуле.

Первый полуфинал не прошли Нидерланды, Мальта, Латвия, Ирландия и Азербайджан.

1 11 - + 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Представительница Армении Брюнет исполнит песню «Future Lover» во втором полуфинале конкурса, который состоится 11 мая. Финал конкурса пройдет 13 мая.