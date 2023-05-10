По инициативе посольства Республики Армения в Греции делегации Министерства обороны Республики Армения и Военно-промышленного комитета Республики Армения принимают участие в Международной выставке обороны и безопасности Греции «DEFEA 2023», которая проходит в выставочном центре «Метрополитен Экспо» в Спате.

«Арменпресс» об этом сообщили в посольстве Армении в Греции.

Отмечается, что «DEFEA» является важной площадкой международных контактов, производственной кооперации и обмена информацией по новейшим технологическим разработкам в области обороны и безопасности. В выставке участвуют крупнейшие компании мировой оборонной промышленности, также научно-исследовательские центры и учреждения, формирующие разработки в области высоких технологий.

Участники из многих стран на этой площадке представляют новейшие разработки мирового рынка в области оборонных технологий, подчеркивая, что развитие оборонных систем является движущей силой как технического прогресса, так и экономического развития. Это отметил и министр обороны Греции Никос Панайотопулос, открывавший выставку.

На церемонии открытия присутствовали заместитель министра обороны Греции Никос Чардалиас, заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии Константинос Франгоянис, начальник Генерального штаба национальной обороны Греции генерал Константинос Флорос и другие представители военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил.

В выставке участвуют официальные правительственные и военные делегации и гости почти из 77 стран.